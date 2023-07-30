30.07.2023
Первый замглавы Ашинского района приговорен к восьми с половиной годам колонии за взятки
30.07.2023
Два человека пострадали в ДТП под Миассом на трассе М-5
30.07.2023
Минобороны: Пресечена попытка атаки 25 беспилотниками объектов в Крыму
30.07.2023
При атаке БПЛА частично повреждены фасады зданий «Москва-Сити»
29.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля (18+)
29.07.2023
Патент на безошибочную жизнь
ГИБДД принудительно сняла с регистрации авто-карету в Челябинске
22.07.2023
В ДТП с лесовозом под Кыштымом пострадали шесть человек - свердловские спортсмены
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
04.06.2023
В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
В полдень 28 июля в храмах Челябинской области зазвонят колокола
27.07.2023
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023