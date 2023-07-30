ГИБДД принудительно сняла с регистрации авто-карету в Челябинске

Сотрудники ГИБДД сняли с регистрации внедорожник Ford Expedition, который незаконно переделали в золотую авто-карету, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции МРЭО по Челябинской области регистрация транспортного средства прекращена, в связи с незаконным внесением изменения в конструкцию», - пояснили в ведомстве.

Карета-автомобиль была обнаружена сотрудниками Госавтоинспекции по городу Челябинску 24 июля у дома №123 по проспекту Победы в ходе надзора за дорожным движением.

В конструкцию внедорожника «Форд Экспедишн» были внесены изменения без согласования с ГИБДД. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Собственника обязали пройти автотехническую экспертизу. По получению результатов принимается решение о допуске автомобиля к участию в дорожном движении.