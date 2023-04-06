06.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля (18+)
06.04.2023
Новые автомобили для «Службы здоровья» Челябинской области
06.04.2023
Бывший высокопоставленный пристав из Магнитогорска отбудет срок за решеткой, а не на свободе
06.04.2023
На Свердловском проспекте Челябинска демонтируют плитку и разбирают покрытие
06.04.2023
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
06.04.2023
На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
04.04.2023
Задержан глава Катав-Ивановского района
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023