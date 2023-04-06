Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве

Главе Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Николаю Шимановичу, задержанному четвертого апреля, предъявлено обвинение в мошенничестве (часть вторая статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным следствия, в 2019-2021 годах обвиняемый, являясь адвокатом, похитил более четырех миллионов рублей, принадлежавших коммерческой организации, интересы которой он представлял.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

Следователь СК проводит следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании Шимановичу меры пресечения.

Главой Катав-Ивановского района Николай Шиманович стал в январе 2021 года. Был мэром Трехгорного, работал адвокатом.