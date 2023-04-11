Главк: «Убийца подростка в Челябинске не учился в системе МВД России»

В ряде телеграм-каналов распространилась сведения о якобы принадлежности участников происшествия (убийство 17-летнего подростка) к образовательному учреждению системы МВД России. В региональном главке эту информацию опровергают.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетнего в Челябинске. В региональном полицейском главке заявили, что участники трагедии не имеют никакого отношения в учебным заведениям МВД России.

Напомним, трагедия произошла ночью девятого апреля.

По данным следствия, в ночное время девятого апреля 2023 года около одного из домов областного центра обнаружено тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - ножевым ранением. Задержан 20-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время ему предъявлено обвинение.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сообщили в СКР.

На допросе задержанный сказал, что между ним и погибшим произошла ссора и таким образом «он решил разобраться».

«Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что Уральский региональный колледж не относится к системе образовательных организаций МВД России, а является учебным заведением системы образования Челябинской области», - сообщили в региональном полицейском главке.