11.04.2023
Четверо южноуральцев, попавших в плен, возвращены в Россию (видео)
11.04.2023
Магнитогорское «Притяжение»: перспективы развития городского курорта
11.04.2023
ММК представит в Москве интересные проекты для инвесторов и потенциальных партнеров
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
11.04.2023
Село в Красноармейском районе признано неблагополучным по бешенству
Главк: «Убийца подростка в Челябинске не учился в системе МВД России»
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023