Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы

Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых из служебных квартир дома по улице Российской Яну Кириллову, являющуюся майором полиции с 25-летним стажем работы в правоохранительных органах, уволили с работы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, «Яна Кириллова уволена из органов внутренних дел 16-го декабря «за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин».

До самой Яны дозвониться не удалось – ее телефон временно недоступен.

Историю мужественной матери двоих детей, которая не принимала пищу больше двадцати дней, можно прочитать здесь. Свой квартирный вопрос молодая женщина, которую депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова уговорила прекратить голодовку, будет решать через суд.