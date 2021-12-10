Майор полиции из Челябинска закончила голодовку в День прав человека

Майор полиции из Челябинска Яна Кириллова закончила голодовку сегодня, десятого декабря, - в День прав человека.

Начать снова принимать еду (после перерыва длиной более двадцати дней) и перестать рисковать здоровьем маму двоих детей убедила депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, написавшая об этом на своей странице в ВКонтакте.

Напомним, Яна Кириллова служит в правоохранительных органах четверть века. В ноябре она заявила о начале голодовки в связи с выселением участковых из служебных квартир в доме 63-Б на улице Российской в Центральном районе городскими властями. Отважная молодая женщина решила идти до конца – пока квартирный вопрос не решится в пользу стражей порядка. Голодовку она переносила стойко, отмечала лишь некоторую слабость. За состоянием челябинки следили медики.

К слову, к голодовке дочери присоединялись ее 69-летняя мама и депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев.

Утром пятницы в гостях у Яны побывала Ольга Мухометьярова, отметившая, что в День прав человека депутаты партии «Справедливая Россия - За правду!» традиционно проводят прием граждан. Ольга Мухометьярова свой первый утренний прием провела на выезде.

«Посетила участкового уполномоченного Яну Михайловну Кириллову, которая более двадцати дней была в протестной голодовке из-за событий, связанных с выселением полицейских из квартир. За период голодовки Яна Михайловна похудела на 19 килограммов. Мы долго говорили о возникшей проблеме и пришли к выводу, что жизнь и здоровье - это самое ценное, что есть у человека. Ни одно материальное благо, ни одно событие нельзя ставить выше жизни и здоровья. Тем более, что здоровье Яне Михайловне еще понадобится, так как я предложила ей стать моим помощником и защищать права не только свои, но и жителей Челябинской области», - написала Ольга Мухометьярова.

Напомним, шестого декабря Яна Кириллова подала иск в Центральный районный суд южноуральской столицы, где просит признать квартиру, в которой проживает вместе со своими сыном и дочерью, собственностью Российской Федерации, а не города Челябинска.

Как она рассказала агентству «Урал-пресс-информ», в том случае если суд согласится с обоснованностью изложенных в ее иске аргументов, и квартира будет признана собственностью Российской Федерации, а договор социального найма будет заключен между Яной Кирилловой и ГУ МВД России по Челябинской области, то квартира станет ее собственностью, и она сможет наконец приватизировать жилье.

Напомним, действующие полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, осенью этого года записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ России Александру Бортникову, попросив их подключиться к решению проблем со служебным жильем.

Полицейские заявили, что администрация Челябинска различными способами пытается выселить их из квартир, расположенных в доме №63-Б по улице Российской, которые были предоставлены им по договорам служебного найма. Представитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска тогда озвучила официальную позицию городских властей. Впоследствии на эту тему высказалась и председатель КУИЗО Оксана Шейкина, заявившая, что «в настоящий момент администрация города не имеет законного права обеспечивать жильем полицейских: ни служебным, ни по договору социального найма, ни путем предоставления выплат или передачи в собственность».