Майор полиции из Челябинска голодает девятый день. Вместе с дочерью от еды отказалась и мама-пенсионерка

Майор полиции из Челябинска Яна Кириллова с 25-летним служебным стажем в правоохранительных органах, объявившая голодовку из-за ситуации с выселением участковых из служебных квартир, не принимает пищу уже девятый день.

Как она сообщила агентству «Урал-пресс-информ», со стороны представителей исполнительной власти и МВД никакой реакции на происходящее до сих пор нет.

Напомним, 17-го ноября к голодовке сотрудницы правоохранительных органов присоединились депутат Центрального района Марсель Хазиев, помогавший полицейским в составлении запросов, и – с прошлой пятницы – 69-летняя мама Яны Кирилловой.

Пока и Яна, и ее мама чувствуют себя нормально. Майор полиции заявила, что голодовку прекращать не намерена.

«Сколько надо, столько продержимся», - заявила мама двоих детей.

Напомним, действующие полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ России Александру Бортникову, попросив их подключиться к решению проблем со служебным жильем.

Стражи порядка заявили, что администрация Челябинска различными способами пытается выселить их из квартир, расположенных в доме №63 по улице Российской. Жилье стражам порядка было предоставлено там по договорам служебного найма.

Впоследствии сотрудники и ветераны полиции Челябинска опубликовали обращение к руководству следственного комитета России, заявив о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе. В результате председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проведенных проверочных мероприятий.

Тем временем, авторы обращения надеются на визит столичных следователей.

«Ждем и надеемся на проверку из Москвы, чтобы представители СК приехали и проверили наш дом, выяснили, как выделялось жилье. Так, точно установлено, что квартиры были выделены трем вольнонаемным сотрудникам, которые не имели никаких льгот как сотрудники полиции, и трем медицинским работникам, которые тоже не были аттестованы и не имели право на получения жилья. Мы хотим, чтобы все материалы по нашему делу забрали в центральный аппарат, так как на региональном уровне мы не можем добиться правды», - рассказала Яна Кириллова.

Вот что майор полиции сообщила еще:

«Встав в очередь, мы, согласно приказу МВД №345 2003-го года, имели право на внеочередное получение жилья. В законе о милиции было прямо прописано: в течение шести месяцев обеспечить участковых милиции жильем. Мы были внеочередниками, стояли в отдельной очереди. Когда первого марта 2005-го года очередь закончилась и закрылась, туда уже никого не стали ставить. Мы так и остались внеочередниками, а жилье нам так и не выдали, тогда как другие сотрудники его уже получили. Те, кто пришли на службу после нас, получают выплаты и покупают себе жилье – это сотрудники, которые отработали в системе МВД всего десять лет, а мы (28 участковых на пенсии и два действующих сотрудника полиции - сама Яна Кириллова и Владимир Филиппов – прим.) отработали 25-35 лет, но так и остались без жилья. Нам говорят: служебное жилье вам выдали, вы вышли на пенсию, и оно должно принадлежать администрации. Дом строило ГУВД Челябинской области, и актом 15 квартир были сняты с баланса и переданы администрации – как откат. В будущем власти выселят участковых и будут иметь эти квартиры в собственности, а ведь это была целевая программа обеспечения нас социальным наймом, мы даже нашли один договор о финансировании для приобретения жилья участковым. Там министр промышленности прописал, что местном бюджету выделяется десять миллионов рублей на то, чтобы купить квартиры участковым и обеспечить их жильем. И там прописано (пункт 3.23), что, как только деньги поступят на счет, местная администрация тут же должна предоставить договор купли-продажи и договор социального найма с участковыми».

Тем временем, власти Челябинска – в связи с тем, что данная тема широко освещается в СМИ, - обратились к журналистам с убедительной просьбой «в публикациях о ситуации с домом на Российской использовать достоверную информацию».

Как вчера вечером, 23-го ноября, заявила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Оксана Шейкина, «в настоящий момент администрация города не имеет законного права обеспечивать жильём полицейских: ни служебным, ни по договору социального найма, ни путём предоставления выплат или передачи в собственность».

«Администрация города неоднократно предлагала и предлагает людям рассмотреть вопрос проживания в фонде коммерческого использования за символическую плату (13 рублей за квадратный метр в месяц) до решения их жилищного вопроса уполномоченными федеральными органами в установленном законом порядке», - подчеркнула Шейкина.