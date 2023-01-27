Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера

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Глава Челябинска Наталья Котова поручила восстановить горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по адресам: Омская, 71 и Блюхера, 9. Работы, инициированные мэрией, уже начаты.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, причиной отключения горячей воды стало технологическое нарушение на внутридомовой системе. Вышедший из строя бойлер требует замены. Это относится к работам капитального характера.

В среду, 25 января, начальник управления ЖКХ Челябинска провел встречу с представителями собственников обоих проблемных домов. На следующий день, 26 января, специалисты провели комиссионное обследование бойлера по адресу Омская, 69, обеспечивающего горячим водоснабжением дома на Омской, 71 и Блюхера, 9. По результатам стало понятно: бойлер восстановить можно.

В настоящий момент челябинские власти оказывают содействие управляющей компании «ТОН» по организации и началу ремонтно-восстановительных работ, ход которых поставлен на особый контроль мэрии.

«При этом дополнительно принято решение об установке индивидуальных бойлеров на указанные дома по программе энергосбережения», - сообщили в администрации города.

Отметим, жительница дома на Блюхера, 9, мама двоих детей, на днях грозилась объявить голодовку из-за длительного (больше года) отсутствия горячей воды.

А следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту неоказания услуг по содержанию этого многоквартирного жилого дома. Наталья Котова по результатам проверки получила представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

горячее водоснабжение
Голодовка
Наталья Котова
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24.01.2023 15:50

«Солнечная долина» приняла этапы Кубка России по сноуборду

24.01.2023 15:40

В Челябинске ограблен салон сотовой связи

24.01.2023 15:32

Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей

24.01.2023 15:27

Назначен новый руководитель Челябинской таможни

24.01.2023 15:22

Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином

24.01.2023 14:55

В Челябинске открылась выставка «История евреев на Урале»

24.01.2023 14:51

Южноуральцев предупреждают: в сети появились двойники сайтов для записи ко врачу

24.01.2023 14:47

Дом дружбы народов Челябинской области представил программу юбилейного года

24.01.2023 14:06

Соломенные символы СВО в Пластовском районе стали точкой притяжения автомобилистов

24.01.2023 13:58

Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку

24.01.2023 13:34

Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер

24.01.2023 13:27

Лауреат «Мира музыки» в Челябинске примерит на себя форму Пинкертона

24.01.2023 13:18

Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку

24.01.2023 13:11

В Челябинской области вырос показатель недельной смертности от ковида