Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера

Глава Челябинска Наталья Котова поручила восстановить горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов по адресам: Омская, 71 и Блюхера, 9. Работы, инициированные мэрией, уже начаты.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, причиной отключения горячей воды стало технологическое нарушение на внутридомовой системе. Вышедший из строя бойлер требует замены. Это относится к работам капитального характера.

В среду, 25 января, начальник управления ЖКХ Челябинска провел встречу с представителями собственников обоих проблемных домов. На следующий день, 26 января, специалисты провели комиссионное обследование бойлера по адресу Омская, 69, обеспечивающего горячим водоснабжением дома на Омской, 71 и Блюхера, 9. По результатам стало понятно: бойлер восстановить можно.

В настоящий момент челябинские власти оказывают содействие управляющей компании «ТОН» по организации и началу ремонтно-восстановительных работ, ход которых поставлен на особый контроль мэрии.

«При этом дополнительно принято решение об установке индивидуальных бойлеров на указанные дома по программе энергосбережения», - сообщили в администрации города.

Отметим, жительница дома на Блюхера, 9, мама двоих детей, на днях грозилась объявить голодовку из-за длительного (больше года) отсутствия горячей воды.

А следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту неоказания услуг по содержанию этого многоквартирного жилого дома. Наталья Котова по результатам проверки получила представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.