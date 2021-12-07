Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд

Челябинка в погонах Яна Кириллова, объявившая голодовку в связи с нерешенным квартирным вопросом, будет решать его через суд.

Напомним, майор полиции, проработавшая в правоохранительных органах четверть века, перестала принимать пищу в знак протеста против выселения участковых из служебных квартир в доме №63-Б по улице Российской в Челябинске. Сегодня, седьмого декабря, - идет уже 22-й день ее добровольной голодовки.

«Чувствую себя нормально, слабость есть немного. Врачи взяли у меня анализы, контролируют мое состояние», - рассказала Яна Кириллова агентству «Урал-пресс-информ».

Вчера, шестого декабря, сотрудница правоохранительных органов подала иск в Центральный районный суд южноуральской столицы, где просит признать квартиру, в которой проживает вместе со своими сыном и дочерью, собственностью Российской Федерации, а не города Челябинска. Рассмотрение дела Яны Кирилловой, по ее предположению, начнется в конце декабря или уже после январских праздников.

«Я считаю, что ведомственное жилье не могло быть передано в собственность администрации Челябинска. В Законе о полиции 2011-го года (в этом году милиция официально стала полицией – прим.) есть заключительная 54-я статья, где написано: все имущество, которым пользовались сотрудники милиции, должно было быть передано в структуру МВД. Получается, квартиры, которыми пользовались мы, хоть договор служебного найма и был заключен с администрацией города, должны были быть переданы на право управления в ГУ МВД России по Челябинской области. Однако власти этого не сделали», - отметила Яна Кириллова.

Отметим, если Центральный суд Челябинска согласится с обоснованностью изложенных в иске сотрудницы полиции аргументов и ее квартира будет признана собственностью Российской Федерации, а договор социального найма будет заключен между Яной Кирилловой и ГУ МВД России по Челябинской области, то квартира станет ее собственностью, и она сможет ее приватизировать.

«С очереди при этом меня не снимут, так как мне положена большая квартира по площади, чем та, в которой я живу сейчас, но по крайней мере у меня будет хоть что-то - не на улице я буду с детьми», - сказала Яна Кириллова.

Напомним, действующие полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ России Александру Бортникову, попросив их подключиться к решению проблем со служебным жильем.

Полицейские заявили, что администрация Челябинска различными способами пытается выселить их из квартир, расположенных в доме №63-Б по улице Российской, которые были предоставлены им по договорам служебного найма. Представитель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска тогда озвучила официальную позицию городских властей. Впоследствии на эту тему высказалась и председатель КУИЗО Оксана Шейкина, заявившая, что «в настоящий момент администрация города не имеет законного права обеспечивать жильем полицейских: ни служебным, ни по договору социального найма, ни путем предоставления выплат или передачи в собственность».