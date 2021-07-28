Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту кражи багажа авиапассажирки. Грузчик воспользовался тем, что женщина решила не тратиться на упаковку багажа в пленку и присвоил часть ее вещей себе. Для того, чтобы сделать подарок любимой.

Хищение брендовой сумочки из авиабагажа пассажирки рейса «Челябинск – Краснодар» раскрыто сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Багаж».

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в челябинскую транспортную полицию поступила информацию, что одна из пассажирок рейса «Челябинск – Краснодар» после прибытия на юг обнаружила, что у нее из багажа пропала сумочка известной марки. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили грузчика службы наземного обслуживания аэропорта, который, выполняя свою работу по транспортировке и погрузке багажа, увидел неупакованную сумку, которую девушка сдала в багаж. Воспользовавшись моментом, злоумышленник открыл сумку, перебрал вещи и, забрав небольшую сумочку, спрятал ее, а через некоторое время подарил своей любимой.

Возбуждено уголовное дело.