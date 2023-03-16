16.03.2023
В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта
16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
16.03.2023
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом
20.02.2023
В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира
09.12.2022
По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело
08.12.2022
К ситуации с аварийным общежитием на Мира подключились прокуратура и СК
05.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023