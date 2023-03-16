Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц городской администрации при расселении аварийного дома.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», с августа 2017 года по настоящее время не установленные пока представители мэрии не произвели переселение жильцов из дома, расположенного по улице Маяковского, 40, который был признан аварийным.

«Должностные лица администрации Магнитогорска допустили халатность при организации расселения дома, признанного аварийным. Более того, должностные лица администрации не исполнили решение суда о переселении жильцов дома», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Постановление о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Халатность» направлено в прокуратуру Правобережного района Магнитогорска.

В настоящее время следствие устанавливает виновных должностных лиц, не обеспечивших соблюдение сроков переселения людей из аварийного жилья.