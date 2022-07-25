Из детского лагеря ушли два юных миассца

Отдохнуть от всех решили два маленьких миассца и сбежали из детского лагеря (Миасс, Челябинская область). Искатели приключений найдены и переданы родственникам.



Вчера около 14 часов в одном из летних детских лагерей стало известно, что без предупреждения территорию лагеря покинули два мальчика.

Героизм самостоятельного похода мальчишек (их возраст девять и десять лет) взрослые не оценили. К поиску пропавших были привлечены сотрудники полиции, администрации лагеря, спасатели миасского отряда областной ПСС.



«В ходе обследования прилегающего лесного массива очевидец вспомнил встречу с двумя детьми, которые спросили дорогу к городу, в указанном направлении и был организован дальнейший поиск», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.



Только ночью сотрудникам полиции удалось обнаружить беглецов в городе, на улице Малышева и передать их родственникам.