25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
25.07.2022
ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями
25.07.2022
Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями
25.07.2022
На М-5 введено ограничение для большегрузов
25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
Из детского лагеря ушли два юных миассца
13.07.2022
Ситуацией с избиением девочки в «Уральских зорях» занялись правоохранительные органы
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
19.04.2022
Южноуральские дети могут побороться за путевки в «Орлёнок» от премии Росприроднадзора
18.04.2022
Челябинск полным ходом готовится к летнему оздоровлению школьников
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022