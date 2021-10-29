Из гимназии Челябинска эвакуировали учеников

Из челябинской гимназии №96 из-за сообщения о бомбе эвакуировали учеников и сотрудников. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Известно, что в данный момент на месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Стражи порядка уже проверили все классы. Опасных предметов обнаружено не было.