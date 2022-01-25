В Челябинске снова эвакуируют школьников из-за сообщений о минировании

Челябинск вновь захлестнула волна сообщений о минировании зданий общеобразовательных учреждений. Они поступили посредством электронной рассылки. Школьники эвакуированы.

Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений южноуральской столицы. В связи с этим было принято решение об отмене очных занятий в школах.

«Администрация города признает, что данная мера может вызвать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций. В Челябинске 189 зданий школ, и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно», - сообщили в администрации города.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений.

Стражи порядка обращаются к гражданам с убедительной просьбой сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов.

Региональный полицейский главк ситуацию пока не комментирует.

Напомним, 20 января текущего года в Челябинске поступали звонки о минировании зданий общеобразовательных организаций.