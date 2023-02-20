В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников

Сегодня, 20 февраля, из школы № 15 на улице Цеховой эвакуировали детей и сотрудников. Поводом стало сообщение о заложенной бомбе.

На место выехали все экстренные службы.

«Подозрительных предметов в учебном заведении обнаружено не было. Угрозы жизни детям и сотрудникам нет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Школа работает в штатном режиме.