Из колонии Копейска из-за задымления эвакуировали около 70 человек

В колонии Копейска (Челябинская область) произошло задымление в одном из бытовых помещений. ЧП было ликвидировано в кратчайшие сроки. Погибших и пострадавших нет.

Задымление в бытовом помещении одного из отделов исправительной колонии №6 ГУФСИН по Челябинской области, расположенной в Копейске, случилось сегодня, третьего мая, в 10 часов 35 минут.

«Сотрудники и осужденные были незамедлительной эвакуированы. Всего 69 человек. Площадь помещения, где произошло задымление, составила около 20 квадратных метров. В настоявшее время задымление локализовано. Открытого горения обнаружено не было. Погибших и пострадавших нет», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

На месте работали пожарный расчет исправительного учреждения и сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. По данному факту проводится проверка.