Кондуктора из Еманжелинска, которая высадила из автобуса ребенка, привлекли к административной ответственности

Кондуктор автобуса из Еманжелинска (Челябинская область), которая высадила из автобуса десятилетнего ребенка, не оплатившего проезд, привлечена к административной ответственности.

Инцидент произошел 30 мая 2022 года. Кондуктор автобуса на остановке «Автостанция» в Еманжелинске высадила десятилетнего ребенка, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения взрослого лица.

«По результатам проверки в отношении кондуктора автобуса прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.11.33 КоАП РФ - «Принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Постановлением государственного инспектора отдела автодорожного надзора управления федеральной службы в сфере транспорта кондуктор с учетом впервые совершенного административного правонарушения привлечена к ответственности в виде предупреждения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2021 года внес поправки в федеральное законодательство, касающееся устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Кондукторы и водители теперь не имеют права высаживать детей, если они не смогли оплатить проезд.