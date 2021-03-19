Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

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Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

Сотрудники полиции Копейска (Челябинская область) задержали местного жителя, который угнал иномарку и попал ДТП. Чтобы скрыть следы преступления, просто спалил ее.

В дежурную часть полиции Копейска обратился местный таксист, который рассказала, что клиент, которого он подвозил, сначала требовал у него деньги и сотовый телефон, а потом выбросил его из машины («Рено Логан» стоимостью 800 тысяч рублей) и угнал ее.

«Во время патрулирования района, в котором было совершено ДТП, сотрудники ГИБДД по приметам задержали нападавшего. Им оказался копейчанин. Позже был обнаружен сгоревший автомобиль. Задержанный пояснил, что после завладения транспортным средством он не справился с управлением, съехал с дороги и, чтобы скрыть следы преступления, поджег автомашину», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в отношении него избирается мера пресечения.

Кроме того, решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».