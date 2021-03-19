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19.03.2021 16:08
Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке

Сотрудники полиции Копейска (Челябинская область) задержали местного жителя, который угнал иномарку и попал ДТП. Чтобы скрыть следы преступления, просто спалил ее.

В дежурную часть полиции Копейска обратился местный таксист, который рассказала, что клиент, которого он подвозил, сначала требовал у него деньги и сотовый телефон, а потом выбросил его из машины («Рено Логан» стоимостью 800 тысяч рублей) и угнал ее.

«Во время патрулирования района, в котором было совершено ДТП, сотрудники ГИБДД по приметам задержали нападавшего. Им оказался копейчанин. Позже был обнаружен сгоревший автомобиль. Задержанный пояснил, что после завладения транспортным средством он не справился с управлением, съехал с дороги и, чтобы скрыть следы преступления, поджег автомашину», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в отношении него избирается мера пресечения.

Кроме того, решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Автор: Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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19.03.2021 16:09
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Молодежный театр Челябинска познакомит на своей сцене Ван Гога и Арто
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:23
Ветеринара «Челябинской ветстанции» заподозрили в получении взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:08
Прокуратура требует вернуть экс-чиновницу челябинского минздрава под домашний арест
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:06
«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 15:00
В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:59
Полицейские Челябинска ликвидировали очередной наркопритон
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:49
Новый Тускон и «лосиный тест»: что пошло не по плану?
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:48
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:41
Жители Миньяра на пять суток остались без холодной воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:30
ВТБ запустил собственную курьерскую службу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 14:07
ЗСО обжаловало решение по границам Челябинского бора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:50
В Челябинске состоится спортивный фестиваль «Профсоюзы на льду»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:48
Балалайка – душа России, челябинского «Малахита» и Александра Просветова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:47
Грабитель из Уйского района, ожидая приговора, совершил еще одно преступление
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:23
В Еманжелинске трое взрослых и подросток пойдут под суд за нападение на полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 13:01
Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:58
В Челябинске оркестр Росгвардии встретил гостей города на железнодорожном вокзале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:55
Челябинский театр драмы получит федеральные деньги на модернизацию сцены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:54
В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:52
В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:38
Смертность в Челябинской области вдвое превысила рождаемость
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:36
В Миассе пройдет Всероссийский фестиваль «Кубок Губернатора Челябинской области» по горнолыжному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 12:14
Что даст Челябинску инициативное бюджетирование узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:47
В Челябинской области число выздоровевших за сутки пациентов с ковидом в 1,5 раза превысило число инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:27
Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:18
Житель Беларуси расстрелял фиктивного директора своей фирмы в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:16
В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:06
Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 11:01
Никас Сафронов подарит Челябинску картину, выбранную посетителями его выставки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:56
Жительница Магнитогорска с параличом лицевых мышц стала героиней реалити «Я стесняюсь своего тела»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:55
На переезде рядом с Чурилово поезд протаранил легковушку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:22
Руководитель компании «Интерсвязь» удостоен благодарности за бескорыстный вклад в борьбу с COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:21
Текслер простимулировал глав на увеличение числа самозанятых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 10:19
В Челябинской областной клинической больнице начал работу новый МРТ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
18.03.2021 09:01
«Новые люди» инициируют возвращение прямых выборов мэров в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 20:51
В четверг в Челябинской области ветрено и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:38
Снежный полигон в Челябинске становится все недоступнее для техники подрядчиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 19:06
Челябинск ждет «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:44
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 18:35
Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:31
Теплоход «Челябинск» протаранил опору моста в Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:22
В Челябинске подростков научат искусству фотографии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:13
В ГУФСИН ответили на претензии антимонопольщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:11
Тефтелев полностью погасил уголовный штраф за коррупционное преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 17:07
Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:52
Умер профессор ЧелГУ Алексей Шумаков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:51
Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:14
Полицейские Челябинска помогли бездомным получить паспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:12
Жители Сатки выкинули с балкона труп женщины
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:10
«Под одной крышей» - первая премьера весны Челябинской драмы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:08
Никас Сафронов устроил для челябинских журналистов званый ужин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:06
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 16:02
Челябинские чиновники решили выяснить, как в городе убирают снег
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:59
В Челябинске возбудили дело о хищении 16 миллионов при реставрации оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:57
Челябинские антимонопольщики выдали предостережение ГУФСИН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:34
Бывшему замминистра строительства предъявлено новое обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:30
Текслер потребовал от глав активнее вывозить снег с улиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:27
Влюбленные южноуральцы сыграют полторы сотни свадеб в день весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:06
Текслер: Ситуация с коронавирусом в Челябинской области продолжает стабилизироваться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 15:05
А ведь это БКАД: общественники проинформировали Котову о дорожных дефектах на Шаумяна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:57
Челябинец пойдет под суд за смерть жены в пьяном ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 14:39
Текслер обозначил сроки устранения коммунальных аварий в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:57
Южноуральских предпринимателей научили, как списать долги по программе льготного кредитования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:49
В Челябинске со снежными кучами решили бороться с помощью Навального
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:36
Мэрии Верхнего Уфалея все-таки придется заняться отловом бродячих собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:28
В России предсказали новый топливный кризис
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:27
Три корпоративных видео ММК стали лауреатами всероссийского конкурса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 13:00
Приставы взялись за Тефтелева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:19
В Магнитогорске авиарейс до Москвы задержали на шесть часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:14
В Челябинске появился первый старый трамвай с валидаторами и без кондуктора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 12:00
В Челябинске будущий хозяин «кота в мешке» получит пакет корма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:59
«Уралкуз» увеличил продажи железнодорожных осей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:57
В Историческом музее Челябинска можно будет увидеть космический скафандр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:50
На челябинской свалке пока не рекультивировали один отстойник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:45
В ГУФСИН продолжается активная вакцинация от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:28
У волонтера из Магнитогорска вынесли все имущество из машины пока он спасал людей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:25
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых за сутки случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 11:04
Полиция Челябинска изъяла сигарет и контрафактного алкоголя на четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:58
Челябинцам на выставке «Время первых» покажут космический скафандр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:34
На месте челябинской свалки может появиться горнолыжный курорт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:25
Церемония прощания с воспитанником челябинского «Трактора» пройдет 18 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 10:12
Южноуральцы могут получить медпомощь в федеральных клиниках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
17.03.2021 07:54
Движение поездов на перегоне Сыростан – Хребет ЮУЖД полностью восстановлено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 22:28
Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:46
Предварительная причина схода вагонов на ЮУЖД - излом рельса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 21:06
Подарок на столетие: Андрей Фалейчик вручил вдове ветерана Великой Отечественной жилищный сертификат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:23
Участники соцопроса против высоток возле Челябинского бора, а власти нарушений не увидели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 18:04
Более 68 тысяч южноуральцев вакцинировались против ковида, еще 38 тысяч поставили первый укол
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:49
Более пяти тысяч наблюдателей планирует подготовить южноуральский штаб по контролю за выборами в Госдуму
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:30
В челябинском городском бору «завелся» неуловимый «создатель» снежных куч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:26
Челябинские хоккеисты дали мастер-класс для осужденных колонии Копейска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 17:24
Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:46
ЮУЖД: В ближайшие часы восстановим движение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:44
Бывшего начальника ГИБДД Чебаркуля задержали за езду без прав
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:36
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:33
В Челябинской области начался весенний «БУМаговорот» - присоединяйтесь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:22
В Челябинске мужчина в медицинской маске ограбил ломбард
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:21
Красивая и смелая…
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 16:19
Смягчены требования к резидентам ТОСЭР в моногородах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:45
В Челябинске задержаны лжеэлектрики, которые грабили пенсионеров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:32
В Магнитогорске растут грамотные потребители
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:10
В среду в Челябинской области вновь обещают температурные качели
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 15:02
Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:43
Челябинские дзюдоисты отличились в Екатеринбурге
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 14:24
Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
В Еманжелинске суд обязал мэрию отремонтировать автодороги на станции Таянды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:58
«Ростелеком» осветит улицы Снежинского городского округа
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:56
На базе ММК встретились и обменялись опытом промышленные инноваторы России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:44
В апреле ограничат движение большегрузов на трассах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:11
В Копейске директора хлебокомбината обвиняют в невыплате зарплаты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 13:04
Жительница Коркино обвинила судью в получении взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:48
В Челябинске вышестоящий суд потребовал демонтировать стоянку возле ГКБ №6
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:44
Сход вагонов изменил маршруты движения поездов по территории Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:21
В Челябинске приступили к очистке крыш от сосулек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:07
Володин придумал, как удержать россиян в регионах с помощью льготной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:04
По факту схода вагонов на ЮУЖД возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 12:03
В Минэкологии прокомментировали сброс канализационных стоков в Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:53
Россиян ждет подорожание картошки и хлеба
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:33
Почти пять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:17
В Кыштыме будут судить бухгалтера, которая украла из бюджета больше миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 11:03
В нацпарке «Зигальга» установят беседки для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:47
Первые плоды акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:44
МЧС: Восстановительные работы на участке схода поезда ЮУЖД продлятся до вечера вторника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:42
В Челябинске в середине апреля подорожает проезд на маршруте №50
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 10:24
На ЮУЖД 19 вагонов с углем сошли с путей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
16.03.2021 09:51
На ЮУЖД сошёл с рельс грузовой поезд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:32
И.о. главы Троицка назначена Елена Василяускене
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 21:18
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 20:00
В Челябинской области изменились правила содержания контейнерных площадок и порядок обращения с ТКО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:50
От жителей Челябинской области ждут идей создания мусорных контейнеров. Победителям - призы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 19:28
В больнице Челябинска эвакуировали пациентов и персонал из-за загоревшегося матраца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 18:38
Инвестиции в недвижимость стали доступны через ВТБ Онлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:54
Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:47
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:39
Более 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:32
Сосны, липы и рябины: Новоградский проспект Челябинска зазеленел
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:23
Физики ЧелГУ обнаружили в челябинском метеорите удивительные частицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:14
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 17:03
В Челябинске сформировано 1100 наборов из «Корзины доброты»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:39
Масленица в женских колониях Челябинска получилась по-настоящему вкусной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:37
Адвокат обжаловал арест главы Троицка Александра Виноградова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:26
Челябинские легкоатлеты попали в тройку призеров чемпионата России среди ветеранов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:24
За дачу взятки сотруднику челябинской таможни задержан житель Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 16:06
Депутат Владимир Корнев помогает людям с инвалидностью в социализации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:46
В Троицке мужчина за любовь к конопле лишился свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:43
Во вторник в Челябинске ясно и без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:42
В сквер на площади Революции Челябинска вернулись светящиеся качели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 15:06
В 2021 году в обновление детской филармонии Челябинска инвестируют 63 миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:43
В Еманжелинске низким напором воды в квартирах заинтересовалась прокуратура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:35
В Челябинске полиция устроила облаву на рынках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:30
Челиндбанк запустил сервис онлайн-переводов с карт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:28
Челябинка вонзила нож в сердце сожителю и вызвала полицию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:27
В Челябинске подписаны все распоряжения по инициативным проектам о допуске к конкурсу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:26
Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 14:12
В Челябинске исчезнувшего алиментщика нашли по объявлению в соцсети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:56
Житель Якутии приехал в Сосновский район делать «закладки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:54
Челябинск готовится к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:47
Котова объявила о старте субботников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:46
Жительница Златоуста стала жертвой онлайн приложения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:45
Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, останется в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:25
В Челябинске готовы графики благоустройства всех девяти общественных пространств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 13:05
С начала года число безработных в Челябинске уменьшилось на 7,5 тысячи человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:54
В Челябинской области одна школа и 17 классов закрыты на карантин по ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:48
Челябинец отомстил бывшей, раскидав ее обнаженные снимки возле дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:44
В Челябинске для льготников растет число доступных маршрутов с нерегулируемыми тарифами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:16
В Челябинской области завершено расследование смерти малышки, замерзшей в сенях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:15
Южноуральская велогонщица выиграла Кубок России по маунтинбайку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:08
Котова: Не вывезем снег – поплывем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 12:06
Ватерполистки Златоуста пробились в финал Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:53
В России придумали стимул для занятия детским фитнесом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:51
Наталья Котова предложила сделать катание на коньках в парке Терешковой бесплатным для школьников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:44
За сутки в Челябинской области умерло 12 пациентов с ковидом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:42
В Челябинской области ДТП с большегрузом, смявшим иномарку на М-5, переросло в уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:21
В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:19
В Челябинске ушел из жизни старейший десантник России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:18
В Челябинске открылась выставка «Художник умный и правдивый»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:17
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 11:15
Общественники бьют тревогу: челябинский Миасс во власти канализационных стоков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:23
В Копейске сожгли масленичное чучело из ТБО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 10:07
В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:43
В понедельник у православных начался Великий пост
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:33
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:58
Днем в понедельник в Челябинской области резко потеплеет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 16:37
В Магнитогорске объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 12:18
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:53
В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:32
С ковидом справились уже более 47 тысяч инфицированных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:17
В воскресенье - прощёный день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 01:35
Челябинцы собрали в «Корзину доброты» 3,5 тысячи кг продуктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 23:13
Митрополит Григорий освятил кресты, купола и колокола возрожденного храма села Мордвиновка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 22:51
Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 21:28
Один человек погиб в результате столкновения двух большегрузов и легковушки на М-5 под Симом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 20:54
Челябинцы попрощались с зимой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 19:11
«Динамо-Уралочка» из Златоуста - в «Финале четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 16:09
В Челябинской области стартовал Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 15:02
В субботу неравнодушные челябинцы формируют «Корзину доброты»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 14:33
Мэрия Троицка считает надуманным обвинение в отношении арестованного главы Виноградова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021 11:30
В Челябинской области число победивших ковид за сутки больше новых инфицированных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 21:51
Главе Троицка Александру Виноградову предъявлено обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:28
В субботу шестой день масленичной недели - золовкины посиделки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 19:17
В выходные южноуральцы отметят Масленицу и проводят зиму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 18:14
Рисунки юных художников из Челябинской области украсили онлайн-выставку Музея Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:52
На Комсомольском проспекте в Челябинске обустроят велополосы с островками безопасности и деревьями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:47
Анонсы событий и мероприятий на 13-15 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:31
Выходные в Челябинской области – без осадков и перепад температур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 17:29
Чтобы рыба жила: челябинцы спасли обитателей Каменного карьера от кислородного голодания