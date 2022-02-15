Курьер из Челябинска, напавший на прохожего, стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске на курьера по доставке продуктов, который битой избил прохожего, заведено уголовное дело.

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по статье 112 УК РФ – «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении «велосипедного» курьера, который напал на прохожего.

Напомним, Инцидент произошел 13 февраля на улице Чайковского. Курьер на велосипеде пытался объехать мужчину, но не смог. Он напал на прохожего с битой.