Лжеполицейский «развел» пенсионерку из Озерска на полмиллиона рублей

Пожилая жительница Озерска (Челябинская область) стала жертвой афериста, который представился ей полицейским. С помощью сообщника он убедил пенсионерку перевести им 520 тысяч рублей.
Как рассказала в полиции 84-летняя бабушка, для подтверждения своей личности незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, предложил ей найти данные о нем на официальном сайте ведомства, чем вызвал доверие пострадавшей.
«Мужчина сообщил, что ведется расследование уголовного дела по факту совершения мошеннических финансовых операций и далее с ней свяжется сотрудник банка из отдела финансовой безопасности. После этого женщине действительно перезвонили и сообщили о попытках снятия денежных средств с ее сберегательной книжки. Для того, чтобы сохранить деньги, пенсионерке настойчиво рекомендовали обналичить их и перевести на безопасный счет», - сообщили в региональном полицейском главке.
Женщина все время оставалась на связи с мошенником, сняла все свои накопления в сумме 520 тысяч рублей и посредством банкомата перечислила их на якобы безопасные счета. Когда звонившие абоненты оказались недоступны, пенсионерка поняла, что ее обманули.