Магнитогорца будут судить за убийство свидетелей

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет серийный убийца за убийство свидетелей преступления в 2003 году. Обвиняемый в настоящее время отбывает наказание по приговору Челябинского областного суда 2004 года за серию изнасиловании и убийств девушек.

Установлено, что в декабре 2003 года обвиняемый с соучастником, находясь на участке поля в Агаповском районе, совершили изнасилование и убийство женщины. Желая скрыть совершенные преступления, перенесли труп потерпевшей от дороги в лесопосадки, где облили бензином и подожгли.

«Действия злоумышленников были обнаружены потерпевшими - отцом и сыном, которые в указанное время проезжали мимо на автомобиле «Камаз. Опасаясь, что они могут сообщить об увиденном в правоохранительные органы, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная место проживания указанных лиц, в ночное время проник в их дом, где расстрелял обоих из охотничьего ружья», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска.