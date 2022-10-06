Магнитогорец помог убийце спрятать труп и остался на свободе

Житель Магнитогорска (Челябинская область) осужден за укрывательство убийства. Он помогал убийце заворачивать труп в одеяло и прятать тело в уличном туалете. Мужчина получил условный срок

Судом установлено, что жительница Магнитогорска (уголовное дело в отношении нее прекращено в связи со смертью) в ночь с восьмого на девятое марта 2022 года убила мужчину. Она нанесла ему не менее 29 ударов в область головы и тела неустановленным предметом, причинив множественные рубленые раны, несовместимые с жизнью.

«Желая избежать ответственности за содеянное, женщина предложила обвиняемому скрыть следы преступления. Он из дружеских побуждений помог ей завернуть труп в одеяло и перенести в уличный туалет, расположенный на придомовой территории», - сообщили в прокуратуре региона.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью, сообщив, что добровольно помог сокрыть следы совершенного убийства.

Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полгода условно.