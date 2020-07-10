Магнитогорец предложил знакомой помочь погасить кредит и снял с ее карты треть миллиона

В Магнитогорске (Челябинская область) задержан местный житель, который предложил своей знакомой, которая находилась на лечении в больнице, помочь погасить кредит за автомобиль. Получив доступ к банковской карте, мужчина снял с нее все деньги. Сумма ущерба составила 266 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что пока она была госпитализирована, у нее с банковской карты деньги. Это 266 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Он пояснил, что предложил своей знакомой, которая находилась в лечебном учреждении, погасить кредит за автомобиль, после чего, зная пин-код банковской карты потерпевшей, потратил денежные средства по своему усмотрению», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.