Магнитогорец продал на вокзале медали своего деда, воевавшего с фашистами

В Магнитогорске (Челябинская область) по материалам транспортной полиции будут судить 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте государственных наград.

Как напомнили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, злоумышленника, продавшего на железнодорожном вокзале Магнитогорска четыре медали за тысячу рублей, задержали в конце марта этого года сотрудники уголовного розыска линейного отдела полиции.

В результате экспертизы, проведенной Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, подтвердилось, что две из четырех медалей являются подлинными и относятся к категории государственных наград. Это медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Медаль Жукова».

Как выяснилось, госнаграды принадлежали скончавшемуся в 1994 году деду злоумышленника - ветерану Великой Отечественной войны.

Подразделением дознания Магнитогорского ЛОП в отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ.

Накануне из транспортной полиции Южного Урала материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, который и поставит точку в этой истории.

В соответствии с действующим уголовным законодательством РФ фигуранта может ожидать наказание в виде исправительных работ или ареста.