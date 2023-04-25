25.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+)
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
25.04.2023
Магнитогорец выбросил в окно случайную знакомую
25.04.2023
В Саду камней в честь Дня Победы правоохранители и Наталья Котова посадили сосны
25.04.2023
В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»
25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
Магнитогорец выбросил в окно случайную знакомую
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023