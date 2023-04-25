Магнитогорец выбросил в окно случайную знакомую

Жителю Магнитогорска (Челябинская область) предъявлено обвинение в покушении на убийство ранее незнакомой ему жертвы, которую он выбросил в окно.

Потерпевшая выжила, находится в больнице – благо, этаж был второй.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, вечером 21 апреля в квартире многоквартирного дома между ранее незнакомыми между собой обвиняемым и его жертвой – оба были нетрезвы - произошел конфликт на бытовой почве, который привел к трагическим последствиям.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.