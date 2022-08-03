Мать младенца, которого нашли мертвым на обочине, заявила, что не знала о беременности

Стали известны некоторые подробности истории с найденным в Челябинске мертвым младенцем. Полиция уже установила личность матери, она же дает пока очень противоречивые показания.

Полиция Челябинска установила личность матери новорожденного, чье тело было найдено вчера вечером. Это женщина 1986 года рождения, пьющая, долгие годы ведущая асоциальный образ жизни.

«Она несколько раз привлекалась к административной ответственности по статьям 20.20 КоАП – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» и 20.21 – «Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Показания, которые дает пьющая дама, весьма разные. Сначала она утверждала, что ребенок родился мертвым и она его просто решила оставить на обочине. Затем у нее появилась версия, что она не знала о том, что беременная, якобы она просто пошла в канавку в туалет и произошел выкидыш.

Все станет понятно после появления результатов судебно-медицинского исследование по установлению причины смерти младенца.

Напомним, вечером второго августа около проезжей части в одном из районов города Челябинска было обнаружено тело новорожденной девочки. СК по Челябинской области проводит проверку.