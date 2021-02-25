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Минкульт: факт хищения денег при капремонте Челябинской филармонии не подтвердился

Уголовное дело по поводу проведения капремонта в здании Челябинской филармонии закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сегодня, 26-го февраля, сообщает министерство культуры региона.

В комментарии минкульта говорится, что факт хищения при проведении ремонтных работ не подтвердился. Установлению истины в ходе следствия существенно способствовала внеплановая проверка главного контрольного управления Челябинской области, которая также подтвердила отсутствие фактического ущерба бюджету региона при проведении ремонтных работ.

«Мы рады, что Челябинская филармония сохранила свою репутацию. Ремонт выполнен качественно, все посетители филармонии могут в этом убедиться», - подчеркнули в министерстве культуры Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура Челябинской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по капитальному ремонту на объекте культурного наследия регионального значения «Здание филармонии» в Челябинске.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в рамках государственного контракта ООО «Евразия - Сервис» по заказу ОГБУК «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области» выполнялись работы по капитальному ремонту здания филармонии.

В ходе исполнения контракта выявлены факты существенного завышения сметной стоимости материалов и объемов работ. В частности, выявлен двойной учет стоимости материалов, используемых при ремонте, а также завышение объемов работ путем двойного учета стоимости материалов и работ по демонтажу и установке входных дверей.

На момент проверки оплата по государственному контракту произведена не была. В результате противоправных действий областному бюджету мог быть причинен ущерб в размере более одного миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».