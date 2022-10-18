Минздрав рассказал о состоянии семи пострадавших в ДТП на М-5 в Челябинской области

Министерство здравоохранения Челябинской области рассказало о состоянии семи пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло минувшей ночью на федеральной трассе М-5 «Урал».

Напомним, 17 октября около полуночи на 1785 км автодороги М-5 «Урал» 27-летний водитель «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость движения на участке реконструкции дороги, выехал за пределы дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

На месте ДТП работали четыре бригады скорой.

Как пояснили в пресс-службе минздрава, после ДТП в больницу было доставлено семеро пострадавших. Троим понадобилась госпитализация.

«Двое детей находятся в удовлетворительном состоянии. Один пострадавший госпитализирован в отделении реанимации и интенсивной терапии, его состояние стабильное, тяжелое, всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме», - сообщили в пресс-службе.

Остальным пострадавшим даны рекомендации, проведена обработка ран и травм и назначено амбулаторное лечение по месту жительства.

В ГИБДД уточнили, в ДТП пострадали водитель (назначено амбулаторное лечение) и пассажиры: мужчина 1965 года рождения, женщина 1961 года рождения, мужчина 1993 года рождения, а также двое несовершеннолетних детей - девочка 10 лет и мальчик семи лет. Ехавшая в машине женщина 1990 года рождения не пострадала.​