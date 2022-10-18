18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
18.10.2022
Сход вагонов обернулся уголовным делом
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
18.10.2022
ВТБ: около 10% заемщиков оформляют ипотеку с целью инвестиций
18.10.2022
Опыт челябинского завода «Сигнал» будут тиражировать в Росссии
Минздрав рассказал о состоянии семи пострадавших в ДТП на М-5 в Челябинской области
08.09.2022
Владимир Путин дал команду на запуск движения по четырехполосной трассе «Челябинск-Екатеринбург»
07.09.2022
Трасса Челябинск-Екатеринбург стала четырехполосной
23.06.2022
Движение по М-5 в районе Чебаркуля затруднят дорожные ограничения и Ильменка
10.06.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022