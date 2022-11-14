«Мольбу о помощи» МФО оценили южноуральские судебные приставы

Микрофинансовая организация из Москвы наказана за непотребные письма южноуральцу и его соседу. «Последняя мольба о помощи», направленная микрокредитной организацией соседу заемщика, оценена судебными приставами в 200 тысяч рублей.

В профильный отдел ГУФССП России по Челябинской области по надзору за деятельностью по возврату просроченной задолженности обратились два жителя Еманжелинска, соседи по многоквартирному дому. Один из них – заемщик ООО МКК «Займыч», второй – человек, до момента развернувшихся событий, совершенно посторонний и не знакомый со своим соседом по дому.

Должник в свое время взял займ, по которому образовалась просроченная задолженность. Спустя время с разницей в два месяца он и его сосед обнаружили в почтовых ящиках письма.

«Начинались письма пафосно: «Последняя мольба о помощи». Затем следовала полная выкладка персональных данных заемщика и якобы его призыв к соседям заплатить долг. Текст изобиловал нецензурными выражениями и даже угрозами по отношению к соседям. Также в письме в качестве иллюстрации возможных последствий уклонения соседей от помощи должнику были размещены фотографии поврежденных автомобилей, входных дверей в квартиры, исписанных стен подъездов. Оба человека обратились к судебным приставам», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

ООО МКК «Займыч» подтвердило факт заключения договора займа с южноуральцем, но категорически открестилось от взаимодействия с заемщиком и третьими лицами по возврату просроченной задолженности. На дальнейшие неоднократные запросы судебных приставов об обращении к заемщику организация отвечать не стала.

В отношении ООО МКК «Займыч» были составлены административные протоколы. Организация была признана виновной. Отягчающими обстоятельства являлись аналогичные постановления судебных приставов Московской и Орловской областей.

По обоим протоколам, составленным по каждому из заявлений потерпевших – должника и его соседа, надзорный орган ГУФССП России по Челябинской области назначил наказания в виде штрафов по 100 тысяч рублей.