Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина

Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции Челябинска задержали молодых людей 17 и 18 лет, которые при себе имели 42 свертка с героином.

Кроме того, по месту проживания задержанных изъято еще более 100 свертков и свыше 300 граммов вещества бежевого цвета. Изъятое направлено на исследование.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело.

Информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств можно сообщить по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02/102 либо обратиться в ближайший отдел полиции.