08.02.2023
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
08.02.2023
Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом
07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
07.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+)
07.02.2023
Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны
07.02.2023
Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
16.01.2023
Жалобы на загрязнение воздуха от деятельности Новосмолинского карьера - на контроле у Бастрыкина
08.12.2022
К ситуации с аварийным общежитием на Мира подключились прокуратура и СК
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
06.12.2022
Экс-руководитель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска стал фигурантом уголовного дела
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023