Мошенник из Златоуста сбежал в армию, чтобы не попасть в колонию

Молодой парень из Златоуста (Челябинская область), работая в офисе по продажам сотовых телефонов, оформил на женщину покупку дорогих наушников и колонок, а после этого уволился и спрятался от сотрудников правоохранительных органов в армии.

Как сообщила официальный сотрудник УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова, сотовый телефон местная жительница приобретала в кредит. Злоумышленник добавил к телефону наушники и колонку для себя. Потерпевшая, ничего не подозревая, выплачивала кредит.

Только после выплаты женщина заметила приписку из двух наименований, которые она не приобретала. Когда заявительница обратилась в полицию, молодой человек был призван в армию. Возбуждено уголовное дело, мера пресечения избирается.