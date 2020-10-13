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Мошенник из Златоуста сбежал в армию, чтобы не попасть в колонию

Происшествия
Сегодня, 17:27
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Автор: 
Инна Шемаева

Молодой парень из Златоуста (Челябинская область), работая в офисе по продажам сотовых телефонов, оформил на женщину покупку дорогих наушников и колонок, а после этого уволился и спрятался от сотрудников правоохранительных органов в армии.

Как сообщила официальный сотрудник УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова, сотовый телефон местная жительница приобретала в кредит. Злоумышленник добавил к телефону наушники и колонку для себя. Потерпевшая, ничего не подозревая, выплачивала кредит.

Только после выплаты женщина заметила приписку из двух наименований, которые она не приобретала. Когда заявительница обратилась в полицию, молодой человек был призван в армию. Возбуждено уголовное дело, мера пресечения избирается.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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