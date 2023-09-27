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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.09.2023

Экс-директор горсада в Челябинске приговорен к 7,5 года условно и штрафу пять миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение о взыскании более двух миллионов рублей в
27.09.2023

Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Металлургического района Челябинска вчера, 26 сентября, пожаловалась губернатору на жу
27.09.2023

Администрация города поручила управляющей компании устранить дурно пахнущую проблему

В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2023

Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2023

Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2023

Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2023

Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
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мошенничество в особо крупном размере
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27.09.2023 13:20

Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей

Гость Чебаркуля отправил мошенникам деньги, отложенные на покупку квартиры

Молодого мужчину, приехавшего в отпуск в Чебаркуль (Челябинская область) из другого региона обманули мошенники. Молодой человек перевел им почти 4 миллиона 500 тысяч рублей, которые он накопил на покупку новой квартиры.

В районном отделе полиции он рассказал, что получил звонок от представителя центрального банка, который сообщил, что с его банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы их защитить, молодому человеку предложили перевести все деньги в специальную «защищенную ячейку», а позднее, когда закончится операция по поимке мошенников, эти деньги ему вернутся.

Действуя под диктовку злоумышленников, молодой человек называл все коды из смс-сообщений, которые поступали на его телефон. В конечном итоге неизвестные осуществили пять покупок различных товаров в интернет-магазинах связи, электроники и бытовой техники и более 10 раз снимали принадлежащие юноше деньги в банкоматах, расположенных в других регионах. Причиненный ущерб составил 4 миллиона 493 тысячи рублей.

Но на этом злоумышленники не остановились и настоятельно потребовали оформить кредит и вновь перевести деньги. Приехавшие родственники поняли, что он стал жертвой мошенников и настояли, чтобы молодой человек обратился в полицию, а не в банк за кредитом.

Потерпевший рассказал полицейским, что неоднократно получал информацию о преступлениях такого рода из средств массовой информации, но не ожидал, что сам попадется на уловки мошенников.

Сотрудники полиции вновь призывают южноуральцев к рассудительности и настоятельно рекомендуют проявлять бдительность. И напоминают, что представители Центрального Банка России не звонят клиентам банков, работники финансовых организаций не могут предлагать вам распоряжаться вашими деньгами и переводить их в несуществующие «защищенные ячейки» или на специальные счета.

мошенничество в особо крупном размере
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.09.2023

Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.09.2023

Администрация города поручила управляющей компании устранить дурно пахнущую проблему

В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит
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УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 27 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Животвор
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27.09.2023 12:38

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27.09.2023 12:30

В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской

27.09.2023 12:24

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Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту

24.09.2023 19:47

Ссора двух женщин в кафе Миасса вылилась в перестрелку и ранения двух посетителей

24.09.2023 19:25

В Челябинской области 25 сентября – по-летнему тепло

24.09.2023 18:53

На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество

24.09.2023 17:38

Новые попытки ВСУ атаковать дронами объекты в двух регионах РФ

24.09.2023 17:10

Выставка «С профессией – в будущее!» открылась в театре Златоуста

24.09.2023 16:01

В Челябинской области задержан подозреваемый в нанесении смертельной травмы участнику СВО

24.09.2023 14:33

Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов

24.09.2023 11:08

Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел

23.09.2023 19:01

В воскресенье прогнозируют магнитные бури

23.09.2023 17:33

В понедельник в школах Челябинской области стартуют парламентские уроки

23.09.2023 17:11

В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика

23.09.2023 13:24

Покупка товаров через интернет-магазин повысит качество жизни

23.09.2023 10:59

ГУ лесами Челябинской области вносит изменения в лесной план региона