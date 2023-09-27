Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей

Молодого мужчину, приехавшего в отпуск в Чебаркуль (Челябинская область) из другого региона обманули мошенники. Молодой человек перевел им почти 4 миллиона 500 тысяч рублей, которые он накопил на покупку новой квартиры.

В районном отделе полиции он рассказал, что получил звонок от представителя центрального банка, который сообщил, что с его банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы их защитить, молодому человеку предложили перевести все деньги в специальную «защищенную ячейку», а позднее, когда закончится операция по поимке мошенников, эти деньги ему вернутся.

Действуя под диктовку злоумышленников, молодой человек называл все коды из смс-сообщений, которые поступали на его телефон. В конечном итоге неизвестные осуществили пять покупок различных товаров в интернет-магазинах связи, электроники и бытовой техники и более 10 раз снимали принадлежащие юноше деньги в банкоматах, расположенных в других регионах. Причиненный ущерб составил 4 миллиона 493 тысячи рублей.

Но на этом злоумышленники не остановились и настоятельно потребовали оформить кредит и вновь перевести деньги. Приехавшие родственники поняли, что он стал жертвой мошенников и настояли, чтобы молодой человек обратился в полицию, а не в банк за кредитом.

Потерпевший рассказал полицейским, что неоднократно получал информацию о преступлениях такого рода из средств массовой информации, но не ожидал, что сам попадется на уловки мошенников.

Сотрудники полиции вновь призывают южноуральцев к рассудительности и настоятельно рекомендуют проявлять бдительность. И напоминают, что представители Центрального Банка России не звонят клиентам банков, работники финансовых организаций не могут предлагать вам распоряжаться вашими деньгами и переводить их в несуществующие «защищенные ячейки» или на специальные счета.