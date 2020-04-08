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Мошенники стали активно использовать коронавирус в своих схемах

Происшествия
Сегодня, 14:31
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области в условиях объявленного режима обязательной самоизоляции фиксируется рост случаев мошенничества.

«Количество возбужденных уголовных дел снизилось на 83% по всем составляющим. Но регистрируем рост сообщений о мошенничестве на 200%», - сообщил на ежедневном брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в других субъектах РФ складывается аналогичная ситуация и заметно активизировались телефонные мошенники активизировались. «Призываю граждан быть бдительными, сообщать о любых подозрительных случаях в полицию», - обратился Алексей Текслер в южноуральцам.

Центробанк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии. При этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском региональном отделении Центробанка России, мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство.

Итог всех этих разговор один – человека просят под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Отмечен и еще один способ мошенничества. Преступники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.

Алексей Текслер отметил, что в целом криминогенная ситуация в регионе стабилизировалась. Тому способствовали режим самоизоляции и рост числа привлеченных сотрудников полиции к охране правопорядка.

«За последнюю неделю число преступлений сократилось на 5%. Также снизилось количество ДТП на 60%, число погибших и пострадавших в них. Количество возбужденных уголовных дел снизилось на 83% по всем составляющим», - констатировал Алексей Текслер.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Челябинск
Мошенники
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