На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

Сегодня, 30 мая, на 1591 километре автодороги Москва-Челябинск столкнулись два грузовых автомобиля. Пострадавших нет, но движение было парализовано.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Фредлайнер допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Мерседес. В результате ДТП пострадавших нет.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, к месту ДТП были направлены дополнительные экипажи ДПС. На помощь прибыла спецтехника. Сотрудниками Госавтоинспекции была организована работа по устранению последствий ДТП и объезд через населенный пункт Миньяр. На месте ДТП было организовано реверсивное движение.

Сейчас движение на трассе восстановлено.