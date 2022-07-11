На Долгобродском водохранилище пропал житель Златоуста

На Долгобродском водохранилище (Челябинская область) пропал житель Златоуста. За день до ЧП он встретил компанию коллег, на лодке с мотором перевёз всех на остров и вместе со всеми сел отдыхать.

Неспешный вечер для компании плавно перешел в сон, а пропажу товарища обнаружили только на следующий день.



«После обращения в полицию, на противоположном берегу была обнаружена лодка с винтом обмотанным водорослями. Следов выхода на берег нет, свидетелей и очевидцев ночного «путешествия» пропавшего тоже нет», - сообщили в поисков-спасательной службе региона.



Сотрудники полиции и спасатели Кыштымского отряда областной ПСС с лодки и пешим ходом проводят обследование акватории и береговой линии. Место пребывания златоустовца пока остаётся неизвестным.