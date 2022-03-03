На перегоне в Чурилово грузовой поезд сбил женщину

Транспортные полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства травмирования женщины грузовым поездом. Она выжила и находится в больнице.

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Чурилово - Челябинск» грузовым поездом травмирована женщина.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что жительницу Челябинска, которая в нарушение правил безопасности на железной дороге находилась в габарите грузового состава. Машинист, увидев человека в опасной близости от локомотива, применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.