На полевой дороге в Карталинском районе в ДТП погибли двое молодых людей, один человек в больнице

На полевой дороге в Карталинском районе (Челябинская область) сегодня ночью, 27 мая, произошло ДТП с двумя погибшими и пострадавшим.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, смертельная авария произошла в 3.40 в одном километре от поселка Центральный.

Автомобиль «ВАЗ-2112», за рулем которого находился водитель 1993 года рождения, на изгибе дороги опрокинулся при неустановленных обстоятельствах.

Девушка-пассажир, 1992 года рождения, погибла сразу, сам водитель умер в больнице. Пассажир 1976 года рождения был госпитализирован с травмами.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по факту случившегося.