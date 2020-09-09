На пожаре в челябинском поселке Мелькомбинат погиб один человек

В результате пожара в челябинском поселке Мелькомбинат погиб один человек. Спасаясь от огня, мужчина спрыгнул с крыши восьмого этажа.

Еще один человек получил термический ожог 80-ти процентов тела и был госпитализирован в одну из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Напомним, пожар на кровле высотки в поселке Мелькомбинат произошел сегодня днем, девятого сентября.

Огонь успел «уйти» на мансарду, но пожарные остановили его распространение. С пламенем они боролись в течение 20-ти минут.

Пожарные, производившие тушение, отметили, что на кровле были обнаружены два газовых баллона. Силами сотрудников МЧС они были эвакуированы из зоны горения.

Установить обстоятельства пожара и его причину предстоит дознавателям.