28.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных
28.05.2021
Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
28.05.2021
НМУ в Карабаше продлены на все выходные
28.05.2021
Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных
11.12.2019
«Уралбройлер» заплатил 18 миллионов за загрязнение земель куриным пометом
09.10.2019
Навозные мухи с пометохранилища «Уралбройлера» атаковали жителей Аргаяшского района
22.03.2019
«Уралбройлер» получило право поставлять мясо птицы в Китай
07.05.2018
В деле мошенников из «Уралбройлера», обманувших «Здоровую ферму», выявлены нарушения
Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021