На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных

Управление Россельхознадзора Челябинской области привлекло к административной ответственности предприятие «Уралбройлер». Во время проверки ведомство выявило нарушения ветеринарного законодательства при содержании свиней и кур.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, внеплановые проверки прошли на основных площадках производства: Дербишево, Камышево, Ишалино. Там выявили нарушения:

- отсутствие въездных и выездных дезбарьеров с обеспечением возможности подогрева дезраствора в зимнее время;

- частичное отсутствие твердого покрытия сети внутрихозяйственных дорог;

- отсутствие лабораторных исследований на грипп птиц с двух отделений (Камышево, Дербишево) за I квартал текущего года.

В принадлежащем «Уралбройлеру» Родниковском свинокомплексе не вели контроль за здоровьем сотрудников в начале каждой смены. Там также не было в наличии документов, подтверждающих соответствие свинокомплекса III компартменту.

АО «Уралбройлер» привлекли к административной ответственности за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных и за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.