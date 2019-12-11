«Уралбройлер» заплатил 18 миллионов за загрязнение земель куриным пометом

Птицефабрика «Уралбройлер» в счет возмещения ущерба окружающей среде оплатил более 18 миллионов рублей. Предприятие захламило куриным пометом и нефтепродуктами около 40 гектаров земли.

В управление Россельхознадзора по Челябинской поступили материалы из Челябинской природоохранной прокуратуры о нарушении ЗАО «Уралбройлер» российского законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи поселка Ишалино Аргаяшского района.

Установлено, что данный земельный участок общей площадью 65,2 га на правах собственности принадлежит ЗАО «Уралбройлер». Предприятие захламило 37,5 га отходами производства (куриным пометом) и около 0,01 га загрязнило нефтепродуктами. Лабораторные исследования, проведенные в Центре лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу, показали превышение содержания нефтепродуктов в контрольной пробе почвы в сравнении с фоновыми показателями более чем в 11 раз.

«Управление Россельхознадзора совместно с природоохранной прокуратурой Челябинской области обратились с исковым заявлением в Аргаяшский районный суд о возмещении данного ущерба в пользу администрации Аргаяшского муниципального района. Суд признал действия ЗАО «Уралбройлер» по загрязнению земельного участка нефтепродуктами и пометом незаконными и обязал произвести рекультивацию земель», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора региона.

Также суд поддержал исковое заявление надзорных органов и принял решение взыскать с виновного 18 миллионов рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде в пользу администрации района.