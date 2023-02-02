На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн

В четверг, второго февраля, на железнодорожной станции «Челябинск-главный» была обнаружена течь в одной из цистерн с дизельным топливом. Транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту. Угрозы экологической безопасности нет.

«Второго февраля в три часа пять минут местного времени на станции Челябинск-Главный при осмотре грузового поезда выявлена течь груза (дизельное топливо) через нижний сливной прибор вагона», - сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Вагон был отставлен на специальный путь, где в четыре часа 57 минут течь была устранена.

Никакого вреда окружающей среде утечка топлива не причинила.

«Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности нет. На движение поездов ситуация не повлияла», - подчеркнули в пресс-службе ЮУЖД.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.