02.04.2023
На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека
02.04.2023
В Озерске этой ночью водитель УАЗа сбил двух пешеходов: один погиб, другой в больнице
02.04.2023
Челябинск моют шампунем
02.04.2023
Житель Еткульского района трагически погиб в поле
02.04.2023
В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев
02.04.2023
В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги
На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека
04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
06.11.2022
В Варненском районе на пожаре погибли три человека, один пострадал
05.11.2022
В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023