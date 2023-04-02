На станции Муслюмова при пожаре в частном доме погибли два человека

На станции Муслюмово Кунашакского муниципального района (Челябинская область) горел частный жилой дом. В огне погибли два человека, оба взрослые.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар произошел сегодня, второго апреля. Вызов огнеборцам поступил во втором часу дня. К моменту прибытия пожарных полыхала кровля деревянного дома площадью 48 квадратных метров.

Со стихией боролись три единицы техники. Пожар ликвидирован.

Для установления причины возгорания к месту происшествия была направлена испытательная пожарная лаборатория.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам не пренебрегать правилами пожарной безопасности: своевременно проводить ревизию электрооборудования, внимательно следить за топкой печей, а также соблюдать осторожность при курении.