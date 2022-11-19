На трассе М-5 в Ашинском районе в ДТП погиб водитель автобуса, пассажиры в больнице

На трассе в Челябинской области сегодня утром, 19 ноября, в ДТП погиб водитель автобуса «ПАЗ», в который врезался грузовик «МАН». Пять пассажиров автобуса госпитализированы.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, смертельная авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе. В 7.40 на 1568-м километре автодороги «Москва-Челябинск, в зоне производства дорожных работ, водитель 1963 года рождения за рулем грузового автомобиля вылетел на встречку (при не установленных пока обстоятельствах) и врезался в «ПАЗ», водитель которого, 61-летний мужчина, погиб на месте происшествия, пятеро его пассажиров получили травмы.

Установлено, что «МАН» направлялся в Москву из Уссурийска, «ПАЗ» ехал со стороны Башкирии, вез людей на вахту (в салоне автобуса находились десять человек).

На месте ДТП работали полицейские и медики, было организовано реверсивное движение (сейчас оно полностью восстановлено).

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ, ход расследования которого контролирует Ашинская городская прокуратура. В надзорном ведомстве региона уточнили, что грузовик столкнулся не только с автобусом, но и с автомобилем «Volkswagen Touareg».