25.07.2022
На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем
24.07.2022
Минздрав: Суточная заболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает расти
23.07.2022
Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами
22.07.2022
Добро пожаловать: на берегу Увильдов пройдет военно-патриотический семейный слет «Горлица»
22.07.2022
В Челябинске объявлен аукцион на обслуживание автобусного маршрута №15
22.07.2022
В Челябинске перекроют движение по проспекту Победы
На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем
19.07.2022
В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар
15.07.2022
Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста
13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В Челябинске новые высокие бордюры спровоцировали серьезное ДТП
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022