На трассе М-5 водитель фуры уснул за рулем

На 1663 километре автодороги «Москва-Челябинск» автомобиля «Скания» с полуприцепом по предварительным данным уснул за рулем. Фура перевернулась и улетела в кювет.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, водителя перевернувшейся фуры доставили в больницу, с ушибами. Он находится в сознании.



Госавтоинспекция оказывает всю необходимую помощь.



Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.