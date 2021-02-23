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На трассе между Чебаркулем и Челябинском из-за ДТП с большим количеством машин образовалась пробка

На трассе между Чебаркулем и Челябинском из-за ДТП с большим количеством машин образовалась пробка

На трассе между Чебаркулем и Челябинском сегодня, 23-го февраля, ранним вечером произошло ДТП с участием большого количества автомобилей. Образовалась пробка.

Информации об аварии появилась в сообществе «Регион 74/Челябинск» в ВКонтакте. По данным очевидцев, которые приводит паблик, столкнулось девять машин.

Автомобилисты пишут, что стоять им пришлось долго, и уточняют, что авария случилась в километре от поворота на Чебаркуль в сторону Челябинска.

«Простояли чуть больше часа. На обочине много машин, несколько с сильными повреждениями. До самого Челябинска жуткая метель. Очень много перемётов», - написал один из водителей, попавших в пробку.

Автоледи, также принявшая участие в обсуждении случившегося, уточнила, что на том участке произошло три аварии, каждая – с участием трех машин. Она же написала, что обошлось без пострадавших.