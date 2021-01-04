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На трассе под Миассом в автобус с юными хоккеистами врезалась иномарка

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На трассе под Миассом в автобус с юными хоккеистами врезалась иномарка

На трассе Миасс-Златоуст иномарка врезалась в автобус, в котором ехала детская команда по хоккею из Южноуральска (Челябинская область). Спортсменов сопровождала машина ГИБДД, которая приняла основной удар на себя.

Авария с участием иномарки и автобуса, котором ехали юные хоккеисты произошла четвертого января под Миассом.

По предварительной информации, перед автобусом вылетела встречная иномарка. Детей сопровождали сотрудники ГИБДД, которые приняли основной удар на себя. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, один из стражей порядка получил травму.

Подробная информация уточняется.