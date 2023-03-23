На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик

На трассе в Чебаркульском районе (Челябинская область) произошло ДТП с участием «ГАЗели» и погрузчика. Пострадал водитель «ГАЗели».

Авария произошла 22 марта в 16 часов 40 минут на 1819 километре автодороги Москва – Челябинск.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель 1995 года рождения за рулем «ГАЗели» совершил столкновение с движущимся впереди попутно погрузчиком под управлением водителя 1976 года рождения.