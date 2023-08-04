На трассе в Челябинской области сгорели две машины, водитель одной из них погиб на месте

На трассе в Челябинской области сегодня, четвертого августа, произошло страшное ДТП, в результате которого вспыхнули «Газель» и иномарка «Хендай Солярис». Водитель «Газели» погиб на месте происшествия.

Смертельная авария случилась в 11 часов 30 минут на 89 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, водитель 1964 года рождения за рулем «Газели» при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком «Хово», за рулем которого находился мужчина 1983 года рождения.

После этого «Газель» врезалась в так же ехавшие в попутном направлении «Рено Дастер», которой управлял мужчина 1960 года рождения, и «Хендай Солярис» под управлением водителя 1992 года рождения, после этого «Газель» и «Хендай» воспламенились. Водитель «Газели» погиб.