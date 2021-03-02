Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо

Улица Свободы, территория рядом с «Юностью»: челябинцы выбрали объекты благоустройства на 2022 год

Суд не принял у защитников Олега Извекова жалобу по поводу его ареста

В Челябинске решение о вывозе снежных куч из дворов должны принимать жильцы

ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность

На Уфимском тракте погиб дорожник, который чистил пескоразбрасыватель

На Уфимском тракте автомобилист сбил водителя спецтехники, который чистил пескоразбрасыватель. От полученных травм тот скончался на месте.

Авария со смертельным исходом произошла поздно вечером первого марта на 1460 километре федеральной̆ трассы М5 «Урал».

«32-летний местный̆ житель за рулем ВАЗ-2115 совершил наезд на 35-летнего водителя спецтехники на базе автомобиля «Volvo», чистившего пескоразбрасыватель. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Водитель легковушки с травмами доставлен в больницу», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что виновник аварии был лишен прав месяц назад за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.