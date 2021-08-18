На Южном Урале осудили пойманную с наркотиками мать троих детей

Челябинской области Еткульский суд вынес приговор матери троих детей, которая через «тайник-закладку» приобрела героин для собственного употребления.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, женщина 16 апреля 2021 года приобрела героин массой 3,81 грамма.

«Обвиняемую задержали сотрудники полиции в селе Еткуль Еткульского района. При досмотре у нее обнаружен фольгированный сверток», - рассказали в региональной прокуратуре.

Суд признал многодетную мать виновной в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Еткульский районный суд приговорил женщину к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.