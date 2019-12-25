Наталья Котова накажет подрядчиков за срыв сроков строительства детских садов в Челябинске

Прокуратура Челябинска потребовала у главы города Натальи Котовой провести претензионную работу с подрядными организациями, которые не справились с муниципальными контрактами на строительство двух детских садов - сорвали сроки.

Речь - о дошкольных образовательных учреждениях в третьем микрорайоне жилого района №13 (ЖК «Академ Риверсайд», Калининский район) и в микрорайоне №34 Центрального района южноуральской столицы.

Согласно условиям муниципальных контрактов, подрядные организации должны были закончить работы к 30-му ноября этого года (в том числе - получить заключения о соответствии построенных объектов техническому регламенту и проектной документации и разрешения на ввод их в эксплуатацию).

Проверка показала, что подрядчики закончили работы по благоустройству с нарушением сроков. До настоящего времени разрешения на ввод детских садов в эксплуатацию не получены.

В нарушение федерального закона управление капитального строительства администрации Челябинска требования об уплате неустоек подрядным организациям не направило, иную претензионную работу не провело.

Как сообщает пресс-центр областной прокуратуры, из-за действий подрядчиков срок для оплаты работ сокращен. Это может повлечь несвоевременную оплату данных работ со стороны органа местного самоуправления и, как следствие, излишние материальные затраты бюджетных средств Челябинска (по причине уплаты неустоек подрядной организации).

Стоит отметить, что в Парковом 2 детских садов просто нет по определению! И люди вынуждены добираться до ближайшего садика более часа с двумя пересадками на маршрутках. Интересно об этом Котовой известно?